جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة رام الله

رام الله (أ ش أ)

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ضاحية "البالوع" وضاحية المنطقة الصناعية بمدينة "البيرة" بمحافظة رام الله، وداهمت المنازل والمصانع والمحال التجارية واللجنة الأولمبية الفلسطينية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أعلنت المنطقة الصناعية في مدينة "البيرة" منطقة عسكرية مغلقة، وحولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية، وأقامت خيمة على سطح المنزل، واحتجزت سكان المنزل داخله ومنعتهم من الخروج منه.

ولاتزال المواجهات مستمرة منذ ساعات الصباح في المنطقة، حيث تطلق قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بكثافة.

وذكرت المصادر أن سلطات الاحتلال أجلت إعادة فتح حاجز المحكمة بالقرب من مستوطنة "بيت إيل " (المدخل الشمالي لمدينة البيرة)؛ بسبب عملية اطلاق النار على حافلة مستوطنين مساء أمس، بالقرب من الحاجز والتي أسفرت عن إصابة السائق بسبب تناثر شظاير زجاج الحافلة.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت عن اعادة فتح الحاجز يوم أمس، بعد إغلاقه لقرابة الشهرين.