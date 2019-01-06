رئيسة وزراء بنجلاديش تعين حكومة من 47 عضوًا

دكا - (د ب أ):

صرح مصدر مسؤول في بنجلاديش، اليوم الأحد، بأن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة عينت حكومتها الجديدة، وذلك بعدما فازت بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وقال المتحدث محمد شفيع العالم، إن الوزراء الجدد سيؤدون اليمين الدستورية في مراسم ستقام بالقصر الرئاسي في العاصمة دكا اليوم.

وأوضح أن 31 من أعضاء الحكومة، وعددهم 47، سيكونون وجوها جديدة.

وإضافة إلى رئاستها للوزراء، ستتولى حسينة، 71 عاما، عددا من الوزارات المهمة ومن بينها الدفاع، والإدارة العامة، والطاقة، والكهرباء، والموارد المعدنية.

وسيتولى أبو الكلام عبد المؤمن منصب وزير الخارجية خلفا للوزير أبو الحسم محمود علي. وشغل عبد المؤمن منصب الممثل الدائم لبلاده في الأمم المتحدة لمدة ستة سنوات حتى 2015 .

وفاز حزب "رابطة عوامي" الحاكم بزعامة حسينة بـ259 مقعدا، من بين 300 مقعد في البرلمان، في الانتخابات التي جرت في الثلاثين من ديسمبر وشهدت أعمال عنف وطالتها مزاعم بالتزوير.

وقد نفت الحكومة هذه المزاعم.

ورفض تحالف المعارضة بزعامة رئيسة الوزراء السابق والمسجونة حاليا خالدة ضياء الاعتراف بنتائج الانتخابات، وطالبت السلطات بإجراء انتخابات جديدة تحت إدارة محايدة.