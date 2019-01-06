صحيفة: دخل المرأة بألمانيا يزداد على ما كان عليه قبل بضعة أعوام

برلين/فيسبادن - (د ب أ):

كشفت صحيفة ألمانية عن ارتفاع دخل المرأة بألمانيا على نحو يزيد على ما كان عليه قبل بضعة أعوام.

وأوضحت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد نقلا عن بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء أن هناك زيادة في عدد النساء اللائي تماثل دخولهن حاليا دخول أزواجهن وتزيد عليه أيضا في حالات كثيرة على نحو يفوق ما كان عليه قبل بضعة أعوام.

وأضافت الصحيفة أن دخل المرأة وصل إلى نفس مستوى دخل شريكها أو أكثر منه بين 25 بالمئة من الأزواج خلال عام 2017، موضحة أنه في 4ر14 بالمئة من هذه الحالات تجاوز دخل المرأة دخل شريكها، وكان مماثلا له في 6ر10 بالمئة من الحالات.

وبحسب حسابات سابقة للمكتب الاتحادي للإحصاء، بلغ متوسط إجمالي الأجر في الساعة في عام 2017 21 يورو بالنسبة للرجال ، فيما بلغ 59ر16 يورو بالنسبة للنساء، أي أقل بنسبة 21 بالمئة، بحسب ما أعلنه المكتب في مارس الماضي.

وأرجع الإحصائيون ذلك إلى أسباب هيكلية بصفة خاصة، وهي أنه غالبا ما تكون الرواتب في الوظائف التي تتولاها النساء أقل من غيرها، فضلا عن ذلك تعمل النساء غالبا بدوام جزئي على نحو يزيد على الرجال، ونادرا ما يتقلدن مناصب قيادية. وأضافوا أن عطلات العمل كعطلات رعاية الأطفال مثلا يكون لها تأثير أيضا على المسار الوظيفي للمرأة.

وبحسب المفوضية الأوروبية في شهر أكتوبر الماضي، بلغت فجوة الدخل بين الرجال والنساء على مستوى الاتحاد الأوروبي 2ر16 بالمئة.