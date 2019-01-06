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    المبعوث الدولي يلتقي اليوم الحوثيين في صنعاء

    12:49 م الأحد 06 يناير 2019
    المبعوث الدولي يلتقي اليوم الحوثيين في صنعاء

    المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث

    (بي بي سي):

    يلتقي المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث في وقت لاحق اليوم بقادة جماعة أنصار الله الحوثية والجماعات الموالية لها في العاصمة صنعاء التي وصلها أمس.

    ويسعى جريفيث إلى تعزيز وقف اطلاق النار في مدينة الحديدة في إطار جهود الأمم المتحدة لوضع نهاية للصراع الذي يشهده اليمن منذ سنوات بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف إقليمي تقوده السعودية وبين المسلحين التابعين للحركة الحوثية.

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