القوات العراقية تنفذ عملية دهم وتفتيش غرب الموصل

بغداد - أ ش أ

نفذت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، عملية دهم وتفتيش في قضاء بادوش والقرى المحيطة غرب الموصل، لاستهداف عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكرت القوات العراقية - في بيان نقلته قناة (الإخبارية) العراقية - أن قوة مكونة من ألوية 29، و33، و15، 53 فضلا عن مشاركة الاستخبارات والدعم اللوجستي ومكافحة المتفجرات وبإسناد الجيش وطيرانه، نفذت اليوم عملية دهم وتفتيش في قضاء بادوش والقرى المحيطة بها لاستهداف عناصر داعش، مؤكدة أن العملية المشتركة مازالت مستمرة.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم احباط عملية تفجير سيارة مفخخة في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.

من ناحية أخرى، كشف مسؤول أمني عراقي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) - عن مساع لإقامة "خطوط صد" بين العراق وسوريا، لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق مرة أخرى.. لافتا إلى أن هذا التحرك جاء وفقا لتفاهمات مشتركة بين البلدين.