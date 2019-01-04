بوتين ونتنياهو يناقشان هاتفيا الوضع في سوريا

موسكو- (د ب ا):

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا في اتصال هاتفي الوضع في سوريا مع الأخذ في الاعتبار نية الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.

وأعلن المكتب الصحفي التابع للرئيس الروسي، في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم إجراء المحادثة الهاتفية بناءً على طلب من الجانب الإسرائيلي.

وجاء في البيان: "ركز النقاش على تطور الوضع في سوريا، بما في ذلك على ضوء النية الأمريكية المعلنة سحب قواتها من هذا البلد. وشدد على الحاجة إلى الهزيمة النهائية للإرهاب والتقدم السريع في التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية ".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في التاسع عشر من الشهر الماضي ، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، مبررا ذلك بأنه تم هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.

وقبل يومين ،قال ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، "لم أحدد جدولا زمنيا للانسحاب من سورية. ولم أقل إنه سيستغرق أربعة شهور، ولكن عودة القوات ستستغرق بعض الوقت".

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا وإسرائيل شهدت توترا عقب سقوط طائرة روسية في البحر المتوسط بنيران الدفاعات الجوية السورية، عندما اتخذتها طائرات إسرائيلية ستارا للاختباء وراءه خلال غارة في سوريا.

وعقب الحادث زودت روسيا سوريا بمنظومة اس -300.