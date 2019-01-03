كوريا الجنوبية: سنتخذ إجراءات إذا لزم الأمر ضد تهديد مقاتلة يابانية لبارجة كورية

سول (أ ش أ)

أعلن مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، اعتزامه اتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر ضد ما وصفه بأنه انتهاك "خطير" لبروتوكولات السلامة والذي يمكن اعتباره تهديدا من قبل مقاتلة يابانية للبارجة الكورية التي كانت في خضم عملية إنقاذ إنسانية.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بالمكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية (البيت الأزرق)، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وذكر البيت الأزرق في بيان صحفي :"ناقش الأعضاء (بمجلس الأمن) خطورة الحادثة خاصة وأن المقاتلة اليابانية كانت تحلق على ارتفاع منخفض بينما كانت السفينة الكورية في وضع طارئ لإنقاذ قارب صيد كوري شمالي في البحر الشرقي".

وأضاف البيت الأزرق أن أعضاء المجلس اتفقوا على اتخاذ "التدابير الضرورية" بناءً على حقائق دقيقة.

وسبق أن اتهمت طوكيو البارجة الكورية الجنوبية بتوجيه رادارها الصاروخي صوب طائرة استطلاع يابانية من قوات الدفاع الذاتي، كما كشفت عن مقطع مصور مدته 13 دقيقة لطائرة الاستطلاع الخاصة بها لتدعم موقفها الشهر الماضي.

ويعتقد أن لقطات الفيديو التي كشف عنها الجانب الياباني فشلت في تقديم أي دليل قاطع على استهداف الرادار للطائرة بيد أنها من ناحية أخرى قد تكون أثبتت ما زعمته سول في وقت سابق بأن الطائرات اليابانية حلقت على ارتفاع منخفض وقريب من البارجة الكورية على نحو "تهديدي"، بحسب "يونهاب"

ونوّهت "يونهاب" إلى أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعربت عن أسفها عدة مرات عما تزعمه اليابان من ادعاءات وفي الوقت نفسه طالبت باعتذار رسمي لقيام الطائرة اليابانية "بحركات تهديدية" ضد سفينتها.