القائم بأعمال السفير الكوري الشمالي في إيطاليا يطلب اللجوء السياسي إلى دولة ثالثة

سول - (أ ش أ):

أفادت مصادر اليوم الخميس بأن القائم بأعمال السفير الكوري الشمالي في إيطاليا، جو سونج-جيل، الذي كان مختبئاً مؤخرا، يسعى للجوء السياسي إلى دولة ثالثة.

وأضافت المصادر أن القائم بأعمال السفير جو، تقدم في أوائل شهر ديسمبر الماضي إلى الحكومة الإيطالية بطلب اللجوء مع توفير الحماية الشخصية له، ويبقى هو وأسرته حالياً تحت الحماية في مكان آمن.

ونسبت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى مصدر استخباراتي في سول قوله: إنه لا يمكن أن يؤكد صحة هذه المعلومات لأسباب أمنية.

يشار إلى أن طلب الحماية الشخصية يقدمه من يرغب في اللجوء لمنع ترحيله إلى وطنه الأم أثناء إجراءات اللجوء إلى دولة ثالثة، ولم يتم التأكد مما إذا كان المسئول يرغب في اللجوء إلى كوريا الجنوبية أم لا.

ويقول المراقبون إن جو، الذي بدأ عمله منذ مايو عام 2015، قرر طلب اللجوء لدولة أخرى رافضاً العودة إلى الوطن بعد انتهاء فترة مهامه لمدة 3 أعوام.

وسبق أن طردت الحكومة الإيطالية السفير الكوري الشمالي السابق مون جونج-نام احتجاجاً على مواصلة كوريا الشمالية التجربة النووية السادسة والاختبارات الصاروخية.