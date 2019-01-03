  • عاجل:عواصف وصقيع وغلق موانئ.. الطقس يكشر عن أنيابه في 2019 (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    توقيف صبي بعد عملية طعن أسفرت عن مقتل شخص في كنيسة باستراليا

    08:45 ص الخميس 03 يناير 2019
    توقيف صبي بعد عملية طعن أسفرت عن مقتل شخص في كنيسة باستراليا

    الشرطة الأسترالية - أرشيفية

    كانبرا - (د ب أ):

    أوقفت الشرطة الأسترالية صبيا يبلغ من العمر 16 عاما، بعد عملية طعن أودت بحياة شخص في المقر الأسترالي لـ"كنيسة الساينتولوجي" في سيدني.

    ووفقا للشرطة، فقد طُلب من الفتى الخروج من المركز الموجود في ضاحية تشاتسوود، إلا أنه استل سكينا لدى إخراجه من مقر المركز.

    وقال سيمون جونز، كبير مفتشي الشرطة، للصحفيين في سيدني، إن الصبي طعن بالسكين رجلا تايوانيا ،24 عاما، في الرقبة، كما تسبب في إصابات لرجل كان يشارك في إخراجه.

    ووصلت الشرطة بعد الحادثة بوقف قصير وأوقفت الصبي.

    تجدر الإشارة إلى أن كنيسة الساينتولوجي في سيدني هي أكبر كنيسة للساينتولوجي خارج الولايات المتحدة.

    وأوضحت الشرطة أن الضحيتين من موظفي الكنيسة، وأن أحدهما توفي في المستشفى بينما يرقد الآخر في حالة مستقرة.

    وأوضح جونز أنه كان يتم إخراج الصبي، وهو من أصول آسيوية، بسبب حادثة غير ذات صلة بالكنيسة وقعت أمس.

    ولم تعلق الكنيسة بعد على الحادثة.

     

    أستراليا الشرطة الأسترالية عملية طعن جريمة قتل سلاح أبيض
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان