ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 85 قتيلا

مانيلا - (د ب أ):

قال مسؤولون إن فرق الطوارئ هرعت اليوم الأربعاء إلى مناطق دمرتها الانهيارات الأرضية والفيضانات شرقي الفلبين ، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 85 قتيلا.

وأعاق استمرار هطول الأمطار الغزيرة عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية خلال الأيام الماضية ، إلا أن المسؤولين يأملون في الوصول إلى المناطق المنكوبة مع بدء تحسن الأحوال الجوية.

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للحد من مخاطر الكوارث إدجار بوساداس إن 20 شخصا على الأقل مازالوا في عداد المفقودين جراء الانهيارات الأرضية.

وأضاف بوساداس أن 69 شخصا توفوا في إقليم بيكول ، بينما لقي 16 آخرون حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في إقليم إيسترن فيساياس.

وطمر انهيار أرضي 50 منزلا على الأقل في بلدة ساجناي بمقاطعة كامارينس سور ، حيث انتشل عمال الطوارئ 30 جثة.

وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات ، الناجمة عن أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي أثر على البلاد لمدة أيام بعد عيد الميلاد ، في تشريد نحو 25 ألف شخص.