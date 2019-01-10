  • عاجل:"الكل يعمل حسابه".. الأرصاد تحذر: 72ساعة دفء بعدها أمطار ورياح وبرودة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    بومبيو: انسحابنا من سوريا لن يؤثر على حربنا ضد داعش

    02:40 م الخميس 10 يناير 2019
    بومبيو: انسحابنا من سوريا لن يؤثر على حربنا ضد داعش

    مايك بومبيو

    القاهرة- (مصراوي):

    أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صباح اليوم الخميس، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لن يؤثر على الحرب ضد تنظيم داعش.

    التقى وزير الخارجية الأمريكي ، صباح اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الرئاسة بالقاهرة، في إطار جولته الشرق أوسطية.

    وأعرب المسؤول الأمريكي في تغريدة عبر تويتر، اليوم الخميس، عن سعادته لوجوده بالقاهرة، مشيرا إلى أن "العلاقات بين مصر والولايات المتحدة هي واحدة من أعمق وأوسع شراكاتنا في المنطقة، واتطلع لزيارة جيدة".

    وكان بومبيو قد وصل مساء الأربعاء إلى العاصمة المصرية عقب زيارة خاطفة وغير معلنة قام بها للعراق هدفت إلى طمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، رغم إعلان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

    مايك بومبيو سوريا انسحاب القوات الأمريكية تنظيم داعش

    الخبر التالى:

    بعد 9 أيام من القتال.. إدلب في قبضة "النُصرة"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان