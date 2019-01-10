بومبيو: انسحابنا من سوريا لن يؤثر على حربنا ضد داعش

القاهرة- (مصراوي):

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صباح اليوم الخميس، أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لن يؤثر على الحرب ضد تنظيم داعش.

التقى وزير الخارجية الأمريكي ، صباح اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الرئاسة بالقاهرة، في إطار جولته الشرق أوسطية.

وأعرب المسؤول الأمريكي في تغريدة عبر تويتر، اليوم الخميس، عن سعادته لوجوده بالقاهرة، مشيرا إلى أن "العلاقات بين مصر والولايات المتحدة هي واحدة من أعمق وأوسع شراكاتنا في المنطقة، واتطلع لزيارة جيدة".

وكان بومبيو قد وصل مساء الأربعاء إلى العاصمة المصرية عقب زيارة خاطفة وغير معلنة قام بها للعراق هدفت إلى طمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، رغم إعلان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.