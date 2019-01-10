الجيش الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ):

اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس 13 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء عن مصادر محلية أن الاعتقالات تمت في رام الله وقلقيلية وعزون وجنين والخليل.

وأضافت أن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة مادما جنوب نابلس وصادرت مركبتي الأسير المحرر عمّار ياسين قُط ووالده. كما داهمت القوات الإسرائيلية منزل أحد المواطنين بالخليل وصادرت مبلغ 5000 شيكل، واعتقلت نجل صاحب المنزل ، بحسب الوكالة.