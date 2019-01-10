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حول العالم في 24 ساعة: قتيلان و8 جرحى في احتجاجات أم درمان بالسودان

12:30 ص الخميس 10 يناير 2019
حول العالم في 24 ساعة: قتيلان و8 جرحى في احتجاجات أم درمان بالسودان

الملك سلمان

كتب – مصراوي:

شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل شخصين، وإصابة 8 آخرين، في الاحتجاجات المعارضة للرئيس عمر البشير، بأم درمان، وبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في أربيل، الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات بين الإقليم وبغداد والحرب ضد الإرهاب.

السودان احتجاجات السودان أم درمان عمر البشير الإرهاب بومبيو وبارزاني إيران
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