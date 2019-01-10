حول العالم في 24 ساعة: قتيلان و8 جرحى في احتجاجات أم درمان بالسودان

كتب – مصراوي:

شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل شخصين، وإصابة 8 آخرين، في الاحتجاجات المعارضة للرئيس عمر البشير، بأم درمان، وبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في أربيل، الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات بين الإقليم وبغداد والحرب ضد الإرهاب.