حول العالم في 24 ساعة: قتيلان و8 جرحى في احتجاجات أم درمان بالسودان
كتب – مصراوي:
شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل شخصين، وإصابة 8 آخرين، في الاحتجاجات المعارضة للرئيس عمر البشير، بأم درمان، وبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في أربيل، الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات بين الإقليم وبغداد والحرب ضد الإرهاب.
الأخبار المتعلقة
-
أهم التصريحات في 24 ساعة: السترات الصفراء تتلقى تمويلا من الخارج
-
"سي إن إن" تُكذب ترامب: داعش لم ينته عسكريًا ولا فكريًا
-
مقتل 5 جنود بريطانيين في قصف صاروخي لداعش في سوريا
-
قتيلان و8 جرحى في احتجاجات أم درمان بالسودان
-
إيران تعلن عن أول محتجز أمريكي لديها منذ بداية حكم ترامب
-
السعودية تنفي تصريح منسوب لسفيرها بمصر حول موقف الملك من مظاهرات السودان
-
151
-
109
-
103
-
83
-
83
-
72
-
67
-
56
-
52
-
40