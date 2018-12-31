انخفاض مُعدّل قتلى الحرب في سوريا بـ2018

القاهرة- (مصراوي):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن عام 2018 شهد أدنى حصيلة سنوية لضحايا الحرب في سوريا منذ اندلاعها قبل نحو 8 سنوات، وذلك بمقتل حوالي 20 ألف شخص.

ووثق المرصد السوري مقتل 19 ألفا و666 شخصا في سوريا في عام 2018، بينهم 6349 مدنيا.

وأوضح المرصد أن حصيلة الضحايا شملت 1437 طفلا، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن: "إنها أدنى حصيلة سنوية للقتلى منذ بداية الأحداث في سوريا"، في منتصف مارس من عام 2011.