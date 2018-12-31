المحتفلون على مستوى العالم يستعدون للحظة بداية العام الجديد

سيدني- (د ب أ):

استعد المحتفلون في جميع أنحاء العالم، اليوم الاثنين، لبداية العام الجديد بالاحتفالات والألعاب النارية.

وسوف تكون جزيرة ساموا الواقعة في المحيط الهادئ هي أول المحتفلين بوصول عام 2019 بعد أن نقلت نفسها من الجانب الشرقي من خط التاريخ الدولي إلى الجانب الغربي قبل سبعة أعوام .

وكان قرار الانتقال قد تقدم بالوقت في ساموا إلى الأمام 24 ساعة –حيث تم محو يوم 30 ديسمبر في عام 2011 من التقويم في ساموا والقفز مباشرة إلى 31 ديسمبر.

وسوف تنطلق الألعاب النارية لاستقبال العام الجديد في سماء العاصمة أبيا ليحتفل السكان المحليون والسائحون الأجانب الذين قصدوا زيارتها في هذا الموعد ليصبحوا أول من يستقبل العام الجديد على كوكب الأرض.

وسوف يتبع ساموا في استقبال عام 2019 المراكز الحضرية بمدينة أوكلاند في نيوزيلندا ومدينة سيدني في أستراليا، حيث من المتوقع أن يحتشد 5ر1 مليون في الجزء الأمامي من الميناء لمشاهدة عرض الألعاب النارية الشهير بالمدينة.

ويقول المنظمون إن الاحتفال الذي سيقام للترحيب بعام 2019 سوف يكون الأكبر من نوعه على الإطلاق، حيث يتم إنفاق 6 ملايين دولار أسترالي (22ر4 ملايين دولار أمريكي) على 12 دقيقة من الألعاب النارية.

وفي اليابان، تدق أجراس المعابد البوذية 108 مرات – وهو ما يمثل عدد الرغبات الدنيوية التي يجب على الشخص التغلب عليها لتحقيق النيرفانا – لإنهاء العام المنصرم والترحيب بالعام الجديد.

وخلال الأيام الثلاثة الأولى من العام الجديد، من المتوقع أن يتدفق ملايين الأشخاص على المعابد والأماكن المقدسة في أنحاء البلاد للصلاة من أجل السعادة والازدهار.

وتعتبر كعكة الأرز اللزجة التي يطلق عليها اسم "موتشي" من معالم الاحتفال بالعام الجديد، ولكنها يمكن أن تشكل خطرا على الصحة ، حيث يتم تسجيل حالات اختناق خلال تناولها كل عام.

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في احتفالات "هوجماناي" في أدنبره ، وقد نفدت تذاكر حضور عرض الألعاب النارية في لندن ، وهو أكبر عرض في أوروبا.

وسوف يقام أكبر احتفال بالعام الجديد في ألمانيا عند بوابة براندنبورج في برلين، حيث من المقرر أن يؤدي الفنان السويدي إيجل آي شيري والمغنية البريطانية بوني تايلر وآخرون عروضهم قبل انطلاق عرض الليزر والألعاب النارية في منتصف الليل.