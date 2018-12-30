أبرز التصريحات في 24 ساعة: تقدم كبير في محادثات التجارة مع الصين

القاهرة - مصراوي:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة والصين تمضيان قدما بشكل "جيد للغاية" في التفاوض على الاتفاق التجاري الذي تسعيان للوصول إليه خلال الأسابيع المقبلة، وتلقى الرئيس السوري بشار الأسد صباح السبت رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي نقلها فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي، ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، المباحثات بين بلاده وتركيا حول سوريا، التي عقدت في موسكو السبت ، بأنها مفيدة، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة قضايا محاربة الإرهاب وعودة اللاجئين والشؤون الإنسانية.