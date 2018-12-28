السلطات الفلبينية تحذر من فيضانات وانهيارات أرضية في الأقاليم الشرقية

مانيلا- د ب أ:

حذرت السلطات الفلبينية اليوم الجمعة من إمكانية حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في الأقاليم الشرقية من البلاد، قبيل منخفض استوائي يتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة قبل عطلة العام الجديد.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أنه من الممكن أن تشتد قوة المنخفض الاستوائي إلى مستوى عاصفة قبل أن يصل إلى اليابسة فوق إقليم سمر الشرقي، 595 كيلومترا جنوب شرقي مانيلا.

وتقطعت السبل بنحو 13 ألف مسافر في موانئ بحرية بأنحاء البلاد، فيما علق خفر السواحل خدمات العبارات بسبب الطقس السيء.

ويأتي ذلك المنخفض مصحوبا برياح تصل سرعتها القصوى إلى 55 كيلومترا في الساعة وزوابع بسرعة 65 كيلومترا في الساعة، ويتحرك غربا وإلى الشمال الغربي بسرعة 10 كيلومترات في الساعة ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في وقت متأخر من اليوم الجمعة.

ورفع مكتب الارصاد الجوية مستوى التحذيرات من العاصفة في أكثر من 20 إقليما بسبب المنخفض المداري.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث إن3.7 مليون شخص على الاقل يعيشون في مسار ذلك المنخفض.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في أحدث نشرة له: "من الممكن أن تتسبب أمطار متوسطة إلى غزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية". ونصح المكتب السكان في المناطق المتضررة "باتخاذ إجراءات مناسبة."

وتوقع المكتب إن يستمر المنخفض في البلاد حتى وقت متأخر من الثلاثين من ديسمبر أومطلع 31 من الشهر نفسه.

وتتعرض الفلبين سنويا لما يقرب من 20 إعصارا تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى. وكان أحد أقوى تلك الأعاصير هو "هايان" ،الذي ضرب البلاد في نوفمبر 2013 ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 6300 شخص وتشريد أكثر من 4 ملايين آخرين.