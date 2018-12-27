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    بوتفليقة يوقع على الموازنة العامة للجزائر 2019

    07:36 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    بوتفليقة يوقع على الموازنة العامة للجزائر 2019

    الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

    الجزائر (أ ش أ)

    وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، على قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) للعام 2019.

    وحضر حفل التوقيع على نص قانون المالية في مقر رئاسة الجمهورية كبار المسؤولين الجزائريين وعدد من الوزراء.

    ويعتمد إطار الاقتصاد الكلي لسنة 2019 على سعر البترول 50 دولارًا للبرميل ومعدل نمو قدره 2.6 % ومعدل تضخم 4.5 %.

    وعلى صعيد الميزانيات يتوقع قانون المالية إيرادات قدرها 6.508 مليار دينار منها 2.714 مليار دينار جباية بترولية.

    وبخصوص نفقات الميزانية سترتفع إلى 8.557 مليار دينار بانخفاض طفيف مقارنة بـ2018 أما ميزانية التسيير فتقدر بـ 4.954 مليار دينار.

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