مصر تؤكد دعمها الكامل لأمن واستقرار السودان الشقيق

القاهرة ( أ ش أ)

أكدت مصر دعمها الكامل لأمن واستقرار السودان الشقيق والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وذلك لما يربط البلدين من علاقات قوية على كل المستويات.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن أعمال الدورة الثانية للاجتماع الرباعي لوزيري الخارجية ومديري أجهزة المخابرات في كل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية والتي انعقدت في الخرطوم اليوم الخميس، وذلك في إطار متابعة نتائج الدورة الأولى للاجتماع الرباعي الذي عقد بالقاهرة في ٨ فبراير ٢٠١٨ ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التي عقدت بالخرطوم ٢٥ أكتوبر الماضي برئاسة رئيسي البلدين وعضوية عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين.