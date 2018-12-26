غدًا.. الاجتماع الثاني للجنة الرباعية بين مصر والسودان في الخرطوم

الخرطوم (أ ش أ)

يعقد غدا الخميس، الاجتماع الثاني للجنة الرباعية بين مصر والسودان بالخرطوم، والتي تضم وزيري الخارجية ومديري جهازي الأمن والمخابرات في البلدين.

ويصل إلى العاصمة السودانية صباح غد، وزير الخارجية سامح شكري، ومدير جهاز المخابرات عباس مصطفى كامل، للمشاركة في الاجتماع.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك الاجتماعات تم الاتفاق عليها بين الطرفين في أكتوبر الماضي، في إطار متابعة نتائج الدورة الأولى للاجتماع الرباعي الأول الذي عُقد في القاهرة في 8 فبراير الماضي، ومتابعة تنفيذ نتائج الدورة الثانية للجنة الرئاسية التي عقدت مؤخرًا بالخرطوم.

ويبحث الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة الجوانب، والقضايا الإقليمية الدولية محل الاهتمام المشترك، وجهود السودان في ترسيخ السلام والاستقرار في دول الجوار، وسبل تنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية والإقليمية.