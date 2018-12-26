الكوريتان تحتفلان بمشروع مستقبلي لإعادة ربط الطرق والسكك الحديدية

سول - (د ب أ):

أقامت كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية اليوم الأربعاء احتفالا رمزيا بشأن مشروع مستقبلي لتحديث وإعادة ربط الطرق والسكك الحديدية عبر حدودهما.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن المراسم التي أقيمت في محطة بانمون بالقرب من مدينة كيسونج الكورية الشمالية، جرت بمشاركة مسؤولين بارزين من الكوريتين والأمم المتحدة ومن دول في المنطقة بما في ذلك روسيا والصين ومنغوليا.

ومن بين أهداف المشروع تطوير بنية تحتية للنقل لإمكانية ربط شبه الجزيرة الكورية بأوروبا، وهو ما يتطلب تحديث الشبكة الكورية الشمالية.

وفي عام 2008، تم إغلاق قطاع قصير من خط سكك حديدية يعبر الحدود بين الكوريتين بعد أقل من عام من إعادة فتحه.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اتفقا في أبريل على مجموعة من التدابير بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين، بما في ذلك إعادة ربط خطوط السكك الحديدية والطرق عبر الحدود.

يشار إلى أن الكوريتين في حالة حرب فنية منذ الحرب الكورية (1950 – 1953).