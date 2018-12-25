السعودية تحظر مؤقتاً استيراد ثمار الرمان من اليمن

الرياض - (د ب أ):

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية حظراً مؤقتاً على استيراد ثمار الرمان الطازج من اليمن للوقاية من الامراض.

وقال مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن "الحظر جاء بعد ثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً".

من جانبه ، أوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح، أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.