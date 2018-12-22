مقتل شخص جراء حادث سير خلال احتجاجات السترات الصفراء

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت السلطات الفرنسية المحلية، السبت، مقتل شخص في حادث سيارة خلال احتجاج "السترات الصفراء" المناهض للحكومة بجنوب فرنسا.

وذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أن الضحية رجل يبلغ من العمر 36 عاما، اصطدم، مساء الجمعة، بشاحنة، كانت متوقفة إلى جانب عربات أخرى ضمن مظاهرات أصحاب "السترات الصفراء" في مدينة بيربيغنان.

وبالرغم من تدخل عدد من الأشخاص لمساعدة الرجل، إلا أنه لقي حتفه بعد 15 دقيقة من وقوع الحادثة، متأثرا بإصابته.

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات المرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في فرنسا إلى عشرة أشخاص.

وسيخوض المحتجون، السبت، مظاهرات جديدة للأسبوع السادس على التوالي في مختلف أنحاء فرنسا.

وذكرت "لو فيجارو" أن حركة الاحتجاج تراجعت بشكل واضح، خصوصا بعدما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون سلسلة إجراءات طارئة اقتصادية واجتماعية "لتهدئة" البلاد".

وشهدت باريس، خلال التظاهرات السابقة مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة، خلفت عددا كبيرا من المعتقلين والمصابين.

ودعت الشرطة المحلات التجارية في باريس التي يفترض أن تكون مكتظة بمناسبة عيد الميلاد إلى "التزام الحذر".