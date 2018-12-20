احتجاجات عطبرة: السلطات في السودان تحظر التجول بالمدينة وسط احتجاجات على غلاء المعيشة

احتجاجات سابقة في الخرطوم على غلاء المعيشة

بي بي سي:

فرضت السلطات في السودان حظرا للتجول بمدينة عطبرة، شمالي البلاد، وأمرت بغلق المدارس، وذلك بعد احتجاجات على غلاء المعيشة وندرة سلع أساسية.

وارتفع سعر الخبز في الآونة الأخيرة، مع توقعات بارتفاعه أكثر بسبب الرفع المتوقع للدعم الحكومي.

وقال متحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم إن أجهزة الأمن التزمت بدرجة عالية من ضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات التي وصفها بأنها "عنيفة".

وأضرم محتجون النار في مقر حزب المؤتمر في عطبرة.

وقال رئيس الوزراء، معتز موسى، إن الدعم الحكومي لن يرفع مرة واحدة، وإن العائلات ذات الدخل المحدود ستبقى تشتري حاجياتها بأسعار مخفضة.

وكان مئات المتظاهرين خرجوا في مسيرات بمناطق مختلفة في السودان احتجاجا على غلاء المعيشة وندرة السلع الأساسية.

وشهدت مدينة بورتسودان، شرقي البلاد، تظاهرات شارك فيها طلاب بالمرحلة الثانوية وآخرون بالجامعة داخل سوق المدينة وأحياءها.

وفرقت الشرطة المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع. وقال شهود عيان لبي بي سي إن المحتجين نددوا بغلاء المعيشة وطالبوا بـ"إسقاط النظام".

وأغلقت المحال التجارية أبوابها في سوق المدينة في ظل انتشار كثيف لقوات الأمن بعدد من المناطق.