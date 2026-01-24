وظائف للمهندسين والفنيين.. خطوات التقديم على وظائف الكهرباء 2026

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، 7 خطوات للتقديم على عدد من الوظائف الهندسية والتخصصية والفنية "ذكور"، في مجال جودة التغذية الكهربية وتخطيط شبكات التوزيع وتركيب وتشغيل منظومة العدادات الذكية والبنية التحتية وأمن المعلومات بمراكز البيانات، في المناطق المستهدف تركيب منظومات العدادات الذكية بها على مستوى الجمهورية، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2026.

نتائج الاختبارات والتظلمات لوظائف "القابضة للكهرباء"

وأعلنت "القابضة للكهرباء"، عبر المنشور، المعلومات والإجراءات المطلوبة ومواعيد ونتائج الاختبارات والتظلمات وكيفية متابعة طلبات التقديم؛ إذ إن خدمة عملاء الشركة القابضة لكهرباء مصر هي المسؤولة عن الدعم الفني وخدمة العملاء لجميع المواطنين.

نوعية الوظائف والخبرات المطلوبة

وأشارت "القابضة للكهرباء" إلى أن نوعية الوظائف والخبرات المطلوبة للتقديم للوظائف، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2026، كالتالي:

الوظائف الهندسية:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الهندسة بالتخصصات (كهرباء- اتصالات- حاسبات).

طريقة التقديم والاختبارات

يتم التقديم على الوظيفة والاطلاع على باقي الاشتراطات الخاصة بها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة.

شروط التعاقد:

- اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة بنجاح.

- ثبوت اللياقة الطبية للعمل بشركات الكهرباء.

- الأولوية لقاطني المناطق القريبة من مواقع العمل المطلوب التعيين بها.

