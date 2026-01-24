إعلان

حبس "لصين بولاق" 15 يومًا في قضية قتل وسرقة "سيدة زنين"

كتب : رمضان يونس

01:25 م 24/01/2026 تعديل في 01:30 م

كتب- رمضان يونس:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، حبس مندوب مبيعات وعامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهما باقتحام منزل مرتديين "نقاب"، وقتل سيدة خنقًا، وتكبيل ابنتها، طالبة جامعية، بالحبال من أجل سرقة أموال ومشغولات ذهبية عن طريق الإكراه.

وواجهت النيابة العامة الشاهدة الأولى "إسراء" بالمتهمين "حسن" المعروف باسم "إسلام.إ"، وابن عمه "عماد.ع"، حيث تعرفت عليهما من خلال أصواتهما وأوصافهما وملابسهما.

وسط تواجد أمني مكثف، مثل المتهمان جريمتهما أمام فريق البحث الجنائي والنيابة العامة بعد اعترافهما بارتكاب الواقعة. وبدأ المتهمان بتمثيل كيفية تنفيذ الجريمة داخل الشقة محل الاتهام، باستخدام الأدوات التي أعدوها، مثل الحبال والأكياس البلاستيكية واللاصق.

وأكدت الشاهدة "إسراء" أن المشغولات الذهبية المضبوطة في حوزة المتهمين هي ذات المشغولات المملوكة لوالدتها المتوفاة، وتشمل غوايش، وأنسيال، إسورة، خواتم وسلاسل.

وتسلمت أسرة "سيدة زنين" المضبوطات من قبل النيابة العامة.

محكمة جنوب الجيزة قضية قتل قتل سيدة سرقة أموال

