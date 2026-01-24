إعلان

مقتل 8 أشخاص وفقدان 82 في انهيار أرضي بجزيرة جاوة الإندونيسية

كتب : مصراوي

11:19 ص 24/01/2026

انهيار أرضي بجزيرة جاوة الإندونيسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جاكرتا(إندونيسيا) - (أ ب)

تسبب انهيار أرضي وقع فجر اليوم السبت في جزيرة جاوة الرئيسية بإندونيسيا، نتيجة أمطار غزيرة، في مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وفقدان 82 آخرين، بينما يكافح رجال الإنقاذ من أجل العثور عن ناجين.

وتسببت أيام من الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار ، مما أدى إلى إلحاق أضرار بقرية باسير لانجو، في منطقة باندونج الغربية بمقاطعة جاوة الغربية، ودفن حوالي 34 منزلا.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن فرق الإنقاذ تبحث عن 82 من السكان الذين يخشى أن يكونوا مدفونين تحت أكوام من الطين والحطام، بينما تمكن 24 شخصا من النجاة بأنفسهم من هذه الكارثة.

وتم انتشال حوالي ثماني جثث في قرية باسير كونينج الأكثر تضررا بعد أن جرف الانهيار الأرضي الذي وقع في الساعة الثالثة صباحا المنازل والسكان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار أرضي بجزيرة جاوة جزيرة جاوة الإندونيسية فقدان 82 في انهيار أرضي إندونيسيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
أخبار مصر

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
وظائف للمهندسين والفنيين.. خطوات التقديم على وظائف الكهرباء 2026
أخبار مصر

وظائف للمهندسين والفنيين.. خطوات التقديم على وظائف الكهرباء 2026
هدى الإتربي جريئة وروبي بفستان أحمر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي جريئة وروبي بفستان أحمر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
صفقة تيك توك.. اتفاق جديد يضمن استمرار التطبيق داخل الولايات المتحدة
مصراوى TV

صفقة تيك توك.. اتفاق جديد يضمن استمرار التطبيق داخل الولايات المتحدة
وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
حوادث وقضايا

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام