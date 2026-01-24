إعلان

زلزال بقوة 1 ,5 درجات يضرب ولاية باليكسير التركية

كتب : مصراوي

10:50 ص 24/01/2026

مقياس ريختر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنقرة- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 1 ,5 درجة قضاء "صندرغي" التابع لولاية باليكسير غربي تركيا.

وحسب البيانات التي نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وقع الزلزال اليوم السبت الساعة 0024 بالتوقيت المحلي.

وحددت مراكز الرصد التابعة لآفاد وقوع الزلزال على عمق 04ر11 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ومن الجدير بالذكر أن زلزالا بقوة 1 ,6 درجات على مقياس ريختر ضرب قضاء "صندرغي" في 27 أكتوبر الماضي ولم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الزلزال شعر به سكان الولايات المجاورة بورصة، وإزمير، ويالوا وكوتاهيا.

وفي تدوينة على منصة "إن سوشيال" التركية، قال وزير الداخلية علي يرلي كايا إن الفرق المعنية باشرت على الفور إجراء مسح ميداني لتحديد عما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو أضرار مادية.

بدورها، أعلنت "آفاد" من بعد منتصف الليل، عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية حتى توقيت إصدار البيان، مشيرة إلى استمرار عمليات المسح الميداني.

وتقع تركيا فوق خطوط صدع رئيسية وتتعرض للزلازل بشكل متكرر.

وفي عام 2023، أودى زلزال بقوة 8ر7 درجة بحياة أكثر من 53 ألف شخص في تركيا ودمر أو ألحق أضرارا بمئات الآلاف من المباني في 11 ولاية جنوبية وجنوبية شرقية. وقتل 6 آلاف شخص آخرين في الأجزاء الشمالية من سوريا المجاورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زلزال ولاية باليكسير التركية مقياس ريختر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد
مصراوي ستوري

حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد
صفقة تيك توك.. اتفاق جديد يضمن استمرار التطبيق داخل الولايات المتحدة
مصراوى TV

صفقة تيك توك.. اتفاق جديد يضمن استمرار التطبيق داخل الولايات المتحدة
وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
حوادث وقضايا

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
هدى الإتربي جريئة وروبي بفستان أحمر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي جريئة وروبي بفستان أحمر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
برامج عمرة رمضان 2026.. أسعار متفاوتة وخيارات متعددة للمعتمرين
أخبار مصر

برامج عمرة رمضان 2026.. أسعار متفاوتة وخيارات متعددة للمعتمرين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام