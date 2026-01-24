إعلان

أمريكا تطلب من إيطاليا الانضمام لقوة الاستقرار الدولية في غزة كعضو مؤسس

كتب : مصراوي

01:26 م 24/01/2026

أمريكا

واشنطن- (د ب أ)

طلبت الولايات المتحدة من إيطاليا الانضمام إلى "قوة الاستقرار الدولية في غزة" كعضو مؤسس، حسبما أفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج للأنباء ، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تعزيز مصداقية تلك المبادرة.

ونقلت بلومبرج عن المصادر قولها إن دبلوماسيين قدموا العرض لمكتب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزارة الخارجية الإيطالية في مباحثات خاصة، مؤخرا.

وأضافت المصادر أن قرار الانضمام يقع الآن على عاتق ميلوني، التي لم تتخذ أي قرار بعد.

وبموجب المقترح، لن تسهم إيطاليا بقوات في " قوة الاستقرار الدولية".

وبدلاً من ذلك، سيكون التعهد السابق بتدريب قوة الشرطة المستقبلية لغزة كافياً، حيث سيأتي الإسهام الرئيسي لإيطاليا من نفوذها السياسي مع الدول العربية وإسرائيل والفلسطينيين، حسبما أفادت المصادر المطلعة.

ورفض مكتب ميلوني التعليق على الأمر، في حين لم ترد وزارة الخارجية على طلبات للتعليق.

كما امتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، عن الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة وجهت الدعوة لروما، وقالت: "ستصدر الإعلانات بشأن /قوة الاستقرار الدولية/ قريباً".

وفي معرض رده على سؤال بشأن إيطاليا، قال مسؤول أمريكي إن عدة دول مهتمة بالمشاركة في جهود السلام التي يبذلها ترامب في غزة، وإن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الدول الشريكة.

