مسرح جامعة سوهاج الجديد يفتح أبوابه لمواهب الطلاب وإبداعاتهم

كتب : عمار عبدالواحد

01:32 م 24/01/2026

الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مسرح الجامعة الجديد عقب الانتهاء من كافة أعمال التجهيزات، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الثقافية والفنية، وتوفير بيئة متكاملة تسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وأكد "النعماني" أن مسرح الجامعة سيكون منبرًا حقيقيًا لتشجيع الإبداع الفني بين الطلاب، ومتنفسًا لإبراز مواهبهم في مختلف المجالات، وتزويدهم بتجارب ثقافية وفنية تسهم في بناء شخصياتهم بشكل متكامل.

وأضاف رئيس الجامعة أن تكلفة التجهيزات بلغت 5 ملايين و270 ألف جنيه، ويضم المسرح 300 مقعد مجهز بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة ووسائل العرض، إلى جانب الميكانيزمات الخاصة بتشغيل الستائر، مما يوفر مرونة كبيرة في استخدامه وفقًا لطبيعة الفعاليات المختلفة.

وجدير بالذكر أنه سيتم تنظيم أول عرض على أرض المسرح الجديد بعرض مسرحية "فراجما" لطلاب كلية التربية النوعية، والتي حصدت المركز الأول كأفضل عرض في مسابقة تياترو الجامعة.

حسان النعماني جامعة سوهاج

