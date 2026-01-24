إعلان

وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل

كتب : مصراوي

12:02 م 24/01/2026 تعديل في 12:03 م

براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية

تل أبيب- (د ب ا)

ذكر تقرير إخباري أن براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وصل إلى إسرائيل.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها الإلكتروني أن من المتوقع أن يلتقي كوبر في وقت لاحق اليوم بكبار المسؤولين الأمنيين.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الخميس بأن أمريكا تحرك أسطولا من السفن نحو إيران .

وهدد ترامب إيران بعمل عسكري من شأنه أن يجعل الضربات الأمريكية السابقة ضد مواقعها النووية "تبدو وكأنها لا شيء" إذا مضت الحكومة قدما في عمليات الإعدام المخطط لها لبعض المتظاهرين.

وأكد مسؤول في البحرية أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وثلاث مدمرات مرافقة لها غادرت بحر الصين الجنوبي وبدأت في التوجه غربا الأسبوع الماضي .

كان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد حذر مؤخرا من أن الجيش الأمريكي وإسرائيل سيصبحان "أهدافا مشروعة" إذا شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران.

إسرائيل براد كوبر سنتكوم دونالد ترامب

