يائير نتنياهو يهاجم العرب مجددا على فيسبوك

كتبت - بسمة باهر:

سخر يائير نجل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال من العرب مجددا من خلال منشورات جديدة على صفحته بموقع فيسبوك.

ونشر يائير خريطة ملونة تظهر بها مساحة العالم العربي باللون الأخضر ومساحة دولة الاحتلال صغيرة جدًا باللون الأحمر. وتهكم من خلالها على أن "العرب يقولون إن إسرائيل تحتل وتشغل أراضيهم على الرغم من مساحة أراضيهم الكبيرة".

وفي سياق آخر، شارك نجل نتنياهو منشورا لأحد مؤيديه يسبّ النسويات اللاتي خرجن للتظاهر الأسبوع الماضى في إسرائيل ليقوموا بسب سارة نتنياهو والدته مشبهين إياها بـ"ميس بيجي" - وهي شخصية الخنزيرة في البرنامج الشهير "المابت شو" - متهما إياهن بالدوس على شرفها وصورتها كأم وسفيرة للنويا الحسنة.

ووصف فعلهن بأنه "نوع من البلطجة التى ليس لا حدود".

وكانت إدارة موقع فيسبوك حذفت تعليقين نشرهما نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حول المسلمين، ووصف يائير نتنياهو لاحقاً الأمر بأن فيسبوك يمارس "ديكتاتورية الفكر".