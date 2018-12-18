بوتين يسعى لإشراك المزيد من الدول في معاهدة نزع السلاح

موسكو - (د ب أ):

يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانضمام دول أخرى لمعاهدة نزع السلاح التي تلزم الدول الموقعة عليها بالتخلي عن الأسلحة النووية متوسطة المدى.

ونقلت وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء عن بوتين قوله:"هناك بعض المشاكل في هذه المعاهدة، وذلك لأن المعاهدة لا تشمل دولا أخرى تمتلك صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى".

و أبرمت هذه المعاهدة عام 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي آنذاك، ولكن الولايات المتحدة تريد فسخ المعاهدة الآن، حيث تتهم روسيا بانتهاك المعاهدة، وهو ما تنفيه روسيا، كما أن لدى روسيا اتهامات مشابهة ضد أمريكا.

ويعتزم بوتين التمسك بمعاهدة الأنظمة النووية متوسطة المدى، وإشراك المزيد من الدول فيها، حيث تساءل خلال اجتماع مع مسؤولين بوزارة الدفاع الروسية: "ماذا يمنعنا من بدء مفاوضات عن دخول هذه الدول في المعاهدة السارية أو مناقشة معيار لمعاهدة جديدة".

وتلزم المعاهدة واشنطن وموسكو بالتخلص من جميع صواريخ أرض جو الباليستية والصواريخ الموجهة التي يتراوح مداها بين 500 و 5500 كيلومتر.

وفي الوقت ذاته تحظر المعاهدة إنتاج مثل هذه الأنظمة أو تجربتها.