13 جريحًا جراء انفجار قنبلة وسط مشجعي نادي كرة قدم في كولومبيا

بوجوتا (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام في كولومبيا أن 13 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح عندما ألقيت قنبلة يدوية على حشد من مشجعي كرة القدم خارج ملهى ليلي بشمال البلاد في وقت متأخر أمس الأحد.

وكان الضحايا يحتفلون في بلدة مونتيلبانو بشمال البلاد بعد أن فاز فريقهم جونيور بارانكيا بالدوري الكولومبي عندما تعرضوا لهجوم.

واقترب شخصان من الملهي الليلي على متن دراجة نارية وقاما بإلقاء القنبلة على شرفة الملهى ثم لاذا بالفرار، حسبما أفادت صحيفتا "ال تيمبو" و"ال اسبكتادور" اليوميتان.

وأصيب ثلاثة من الضحايا بجروح خطيرة.

وقال ريجوبرتو اكوستا وهو شاهد عيان لصحيفة "ال تيمبو" "لقد عمت حالة من الفوضى التامة، ولم يعرف ماذا كان يحدث وشاهدنا الكثير من الناس يرقدون على الأرض".

ومن جانبها أكدت ساندرا ديفيا، حاكمة مقاطعة قرطبة، وقوع الانفجار على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وشهدت المنطقة خلال الأشهر الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف، والتي تم ربطها إلى حد كبير بمهربي المخدرات والمتمردين السابقين الذين يقاتلون من أجل فرض سيطرتهم.