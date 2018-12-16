مقتل قائد بقوات الحرس الثوري الإيراني بعدما أصاب رأسه برصاصة

طهران - (أ ش أ)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن وفاة قائد مقر "ثامن الأئمة" التابع للحرس الثوري الإيراني العميد قدرت الله منصوري، خلال تنظيفه سلاحه الشخصي.

وجاء في بيان صدر عن العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أن العميد قدرت الله منصوري قائد مقر ثامن الأئمة التابع للحرس الثوري توفي إثر اصابته بطلقة في رأسه خلال تنظيفه سلاحه الشخصي، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وشارك العميد منصوري في الحرب بين العراق وإيران خلال الفترة (1980-1988) وأصيب خلالها باعاقة ، ثم تولى بعد الحرب قيادة اللواء 21 "الامام الرضا" وقيادة الفرقة 5" نصر" وقيادة مقر "القدس" ثم تولى في عام 2014 تولى قيادة مقر "ثامن الائمة " (شمال شرق إيران) التابع للقوة البرية لحرس الثورة.