وزير خارجية باكستان يشارك في "حوار سلام" ثلاثي في كابول

كابول- (د ب أ):

وصل وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي إلى كابول اليوم السبت للمشاركة في "حوار سلام" ثلاثي بين باكستان والصين وأفغانستان، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم.

وقالت الإذاعة الباكستانية إن وكيلة وزارة الخارجية الباكستانية، تهمينا جانجوا ومسؤولون كبار آخرون من وزارة الخارجية كانوا يرافقون قريشي.

وفي حديثه لوسائل الإعلام قبل مغادرته لبلاده، رحب وزير الخارجية الباكستانية بالمبادرة الصينية لإجراء حوار ثلاثي.

وأضاف أن "كلا من باكستان والصين ترغبان في تحقيق السلام والاستقرار والرخاء والتنمية في أفغانستان" مشيرا إلى أنه يحمل رسالة صداقة وسلام إلى أفغانستان.

وشدد وزير الخارجية الباكستانية على أن السلام مهم لدفع المنطقة نحو مسار تنمية مستدامة.