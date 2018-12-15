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أبرز التصريحات في 24 ساعة: فرنسا بحاجة للعودة إلى العمل بشكل طبيعي

12:30 ص السبت 15 ديسمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: فرنسا بحاجة للعودة إلى العمل بشكل طبيعي

القاهرة - مصراوي:

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، من التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق يقنع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا في حاجة إلى الهدوء والنظام "وأن تعود للعمل بشكل طبيعي"، وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة السويدية ستوكهولم خطوة في طريق الحل السلمي للأزمة اليمنية.

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