أثار الفيديو المنتشر للفنان أحمد عبد العزيز، على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يرفض مصافحة شاب، أثناء توجهه لحضور أحد المهرجانات، غضب رواد السوشيال ميديا.

خاصة أن الشاب مد يده لمصافحة الفنان الذي تركه وانصرف.

وهو ما دعا البعض إلى التساؤل: هل أحمد عبد العزيز لا يحب جمهوره؟!

خاصة أن الواقعة ليست الأولى، وأنه سبق له أن ثار في وجه شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بغضب شديد وصل لدرجة أنه قال له بصوت مرتفع: "شيل إيدك"! لأنه وضع يده على كتفه، وطلب منه صورة تذكارية!

ورغم أنه اعتذر لذلك الشاب فيما بعد، وقال إنه لم يكن يعرف أنه من ذوي الهمم، وأنه كان حزينًا لأنه كان في عزاء الفنانة شيرين النصر، التي قدم معها أكثر من عمل، وكانت تربطه بها صداقة قوية، إلا أن طريقة غضبه وقتها أثارت غضب الجمهور ضده.

والحقيقة فإنه لا يمكن لأحد أن يقول إن أحمد عبد العزيز لا يحب جمهوره!

لأنه بالتأكيد يحبهم، ولكن المواقف التي حدثت أثارت جدلًا كبيرًا.

بالتأكيد هو لديه موهبة كبيرة، ومنذ بدايته وهو يقدم أعمالًا مميزة.

ورغم أنني أذكر أن الكاتب الكبير الراحل مصطفى محرم قال إن المنتج إبراهيم شوقي، منتج فيلم (حارة برجوان)، كان معترضًا على أدائه لشخصية الطالب الجامعي، الذي يتزوج من بطلة الفيلم نبيلة عبيد، ويداري على فضيحة حملها من صاحب المصبغة.

وقال إنه لا يراه مناسبًا للشخصية، لكن المخرج والمؤلف أصرّا على وجوده وأدى الدور جيدًا.

كما أنه عندما قدم مسلسل (الوسية)، وهو سيرة ذاتية لبطل المسلسل د. خليل حسن خليل، رفض أن يلتقي بالدكتور خليل قبل التصوير حتى لا يتأثر به في أدائه، لكن د. خليل حضر تصوير بعض المشاهد وبكى تأثرًا بأدائه.

كما أنني عندما التقيت به، وأجريت معه حوارًا لمجلة الكواكب، تحدث معي عن الصعوبات التي كانوا يواجهونها في تصوير بعض الأعمال، ومنها مسلسل "الفرسان" الذي أدى فيه شخصية قطز، وذكر لي أنهم كانوا يصورون بحصان مريض، والمرض ظهر على هيئة دموع تنزل من الحصان.

كما أنه ربما لا يعلم الكثيرون أن الفنان أحمد عبد العزيز كان مرشحًا لأداء شخصية "رفيع بيه العزايزي"، في مسلسل "الضوء الشارد"، التي قدمها ممدوح عبد العليم ببراعة.

حيث رشحه مؤلف العمل محمد صفاء عامر، لأنه قدم معه مسلسلات متميزة مثل "ذئاب الجبل" و"المال والبنون" وتألق فيها، لكن المخرج أصر على ممدوح عبد العليم.

وبصفة عامة، لا شك في أنه يحب جمهوره، ولا يريد أن يخسرهم، وربما الأحداث التي وقعت تعود إلى ظروف معينة، هذا على افتراض أنه لم ينتبه كما قال.

ولكن في النهاية، عليه أن ينتبه فيما هو قادم، ويتعامل بشكل أفضل مع جمهوره، ويراعي أنه لا ذنب للجمهور في أي شيء، وأنهم يريدون تحية نجمهم والتقاط الصور معه.

فهم ربما لا يلتقون به مرة أخرى، فالمعجبون لا يشاهدون الفنان كل يوم، حتى يقرروا الانتظار ليوم آخر يكون مزاجه فيه جيدًا.

لذلك وجب عليه أن يراعي ذلك جيدًا في المرات القادمة، لأن تكرار تلك الأمور ليس في صالحه على الإطلاق.

وكما ذكر في تتر مسلسل "الوسية" الذي قام ببطولته أحمد عبد العزيز نفسه: "وكل ضيقة بعدها وسعة.. واهي دي الحقيقة بس منسية.. وكلنا ولاد تسعة وبنسعى.. ودي مش وسية الناس سواسية".