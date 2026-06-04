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بطولة مقابل 80 مليون جنيه.. الحصيلة الصادمة لييس توروب مع الأهلي

كتب : هند عواد

05:37 م 04/06/2026 تعديل في 06:33 م
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    ياس توروب مدرب الأهلي
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    ياس توروب مدرب الأهلي (5)
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    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (3)
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    الدنماركي ياس توروب
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    الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي
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    ييس توروب

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أنهى الأهلي التعاقد مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، بالاتفاق بين الثنائي، بعد موسم كارثي، أنهاه الأحمر ببطولة وحيدة.

وقدم الأهلي موسما كارثيا، باحتلال المركز الثالث في الدوري المصري لأول مرة في تاريخه، ليحجز مقعدا بالكونفدرالية الأفريقية، فيما ودع دوري أبطال افريقيا من ربع النهائي، وكأس مصر من دور الـ32 بالهزيمة من فريق المصرية للاتصالات.

ييس توروب والأهلي.. بطولة بـ80 مليون جنيه

تعاقد الأهلي مع ييس توروب يوم 8 أكتوبر 2023 ليرحل اليوم، بعد فسخ التعاقد معه مقابل مليون و650 ألف دولار، ما يقرب من 80 مليون جنيه مصري.

وقال مصدر لمصراوي: "بموجب الاتفاق، سيحصل توروب وجهازه المعاون على رواتب خمسة أشهر كاملة، تشمل ثلاثة أشهر قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في التعاقد، بالإضافة إلى راتبي شهري مايو ويونيو".

وأوضح: "وتبلغ القيمة الشهرية لرواتب الجهاز الفني نحو 250 ألف دولار، ليصل إجمالي المستحقات المالية الخاصة بالمدرب وجهازه المعاون إلى مليون و250 ألف دولار، و30% لوكالة المدرب (375 ألف دولار)".

وفشل ييس توروب مع الأهلي في 4 بطولات، الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة ودوري أبطال أفريقيا، بينما حقق لقبا وحيد وهو كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

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توروب الأهلي دوري أبطال أفريقيا

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