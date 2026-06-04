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رئيس الوزراء: شركات مصرية بدأت إنتاج وحدات الطاقة الشمسية محليًا

كتب : أحمد الجندي

03:55 م 04/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس بشكل جاد التوسع في ملف الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على تشجيع المواطنين على تركيب وحدات الطاقة الشمسية فقط، وإنما يمتد إلى توطين صناعة هذه الوحدات داخل مصر.

وأوضح "مدبولي" أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التصنيع المحلي في هذا القطاع، لافتًا إلى أن هناك بالفعل شركات مصرية بدأت في إنتاج مكونات ووحدات الطاقة الشمسية، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وأضاف رئيس الوزراء أن وزارتي الكهرباء والصناعة تعملان بصورة مشتركة لدعم هذا التوجه، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار في صناعة الطاقة المتجددة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تشجع المصانع على الاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، خاصة أن العديد من القطاعات الصناعية تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وهو ما يجعل الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر النظيفة خيارًا اقتصاديًا يسهم في خفض التكاليف وزيادة كفاءة التشغيل.

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مجلس الوزراء الطاقة المتجددة مصطفي مدبولي

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