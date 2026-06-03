قرر مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، تشكيل هيئة مكتب الاتحاد، وذلك خلال اجتماعه اليوم.

وأسفر التشكيل عن اختيار الدكتور أبو بكر القاضي أمينًا عامًا لاتحاد المهن الطبية، والدكتور محمود حمدي أمينًا عامًا مساعدًا، والدكتور الحسيني عوض أمينًا للصندوق، والدكتور أيمن سالم أمينًا للصندوق المساعد.

ويأتي تشكيل هيئة المكتب في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للاتحاد ودعم دوره في متابعة الملفات المهنية والخدمية والاستثمارية التي تهم أعضاء النقابات الأربع، بما يسهم في تعزيز العمل النقابي وتحقيق مصالح أعضاء المهن الطبية، وفق بيان اليوم.