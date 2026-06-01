العظمى بالقاهرة 36 درجة.. الأرصاد: استمرار الموجة شديدة الحرارة غدًا

كتب : أحمد العش

08:50 م 01/06/2026

طقس حار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، غدًا الثلاثاء 2 يونيو 2026، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت "الهيئة" في بيانها بشأن حالة الطقس المتوقعة، أن البلاد ستشهد طقسًا معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا إلى مائل للحرارة خلال فترات الليل.

ارتفاع درجات الحرارة على مختلف المناطق

كشفت الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا إذ تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تصل إلى 36 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 24 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية 31 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى.

وترتفع درجات الحرارة في شمال الصعيد لتصل إلى 38 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى، في حين تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة المتوقعة بواقع 41 درجة للعظمى و28 درجة للصغرى.

الرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس

أكدت "الهيئة" أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المسجلة في الظل، بفارق يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، ما يزيد من الشعور بالأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

وحذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 وحتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق.

أماكن سقوط الأمطار في مصر غدًا

أشارت "الهيئة" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والصحراء الغربية، قد تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تقترب من 20% وعلى فترات متقطعة.

وتوجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة متفرقة بنسبة حدوث تصل إلى 20%.

نشاط للرياح وتحذير من تأثير السحب الرعدية

توقعت " هيئة الأرصاد" نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة وعلى فترات متقطعة.

ولفتت "الهيئة" إلى أن السحب الرعدية المحتملة قد يصاحبها نشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط أسفل السحب، ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة أو انخفاض الرؤية الأفقية بشكل مؤقت في بعض المناطق.

الأرصاد تدعو لمتابعة التحديثات

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين في ختام بيانها، إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدةً أن التنبؤات يتم إعدادها وفق أحدث خرائط الطقس، مع تحديثها بشكل مستمر حال حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.

حالة الطقس (1)حالة الطقس (2)

