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رئيس هيئة الدواء ومديرة وكالة المنتجات الصحية التونسية يناقشان التعاون لتطوير المنظومة الرقابية

كتب : أحمد جمعة

12:08 م 17/06/2026

أجتماع الدكتور علي الغمراوي مع الدكتورة سمية ميلاد

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عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع الدكتورة سمية ميلاد، مدير عام الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية بالجمهورية التونسية (ANMPS)، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التنظيمية والدوائية، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم تطوير الأنظمة الرقابية وتعزيز التكامل الدوائي بين البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي جهود هيئة الدواء المصرية في تطوير المنظومة الرقابية والتنظيمية، وفقا لأحدث المعايير الدولية، وما حققته الهيئة من إنجازات في مجالات تنظيم وتداول المستحضرات الطبية، وضمان جودة ومأمونية وفعالية المنتجات الدوائية، بما يعزز من تنافسية الصناعة الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

تبادل الخبرات يسهم في رفع كفاءة الأنظمة الرقابية

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن تعزيز التعاون مع الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية التونسية يمثل خطوة مهمة نحو دعم التكامل التنظيمي بين الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات في مجالات الرقابة الدوائية، وتسجيل المستحضرات، يسهم في رفع كفاءة الأنظمة الرقابية ويعزز من سرعة إتاحة المستحضرات الآمنة والفعالة للمواطنين في البلدين.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سمية ميلاد عن تقديرها للتعاون القائم مع هيئة الدواء المصرية، مؤكدة حرص الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية التونسية على توسيع مجالات الشراكة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، بما يدعم تطوير المنظومة الدوائية ويعزز التكامل بين البلدين في القطاع الصحي.

تعزيز التعاون الفني والتنظيمي

كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون الفني والتنظيمي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الرقابة الدوائية والتفتيش واليقظة الدوائية وتسجيل المستحضرات الطبية، إلى جانب بحث آليات دعم بناء القدرات وتطوير الكوادر العاملة في القطاع الدوائي.

وتابع الجانبان مستجدات مشروع مذكرة التفاهم المقترحة بين هيئة الدواء المصرية والوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية التونسية (ANMPS)، وبحث الخطوات اللازمة لاستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية تمهيدا لتوقيعها، بما يدعم التعاون المؤسسي بين الجانبين ويعزز تبادل الخبرات في المجالات الرقابية والتنظيمية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين مصر وتونس في مجال الصناعات الدوائية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين باعتبارهما من أبرز المراكز الدوائية في القارة الإفريقية، بما يسهم في دعم الإنتاج الدوائي وتعزيز نفاذ المستحضرات الطبية إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، وتبادل الخبرات التنظيمية والفنية بما يدعم تطوير المنظومة الدوائية ويعزز الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين.

أجتماع الدكتور علي الغمراوي مع الدكتورة سمية ميلاد (1)

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