بالهتافات والأعلام.. الفان زون يشتعل حماسًا مع انطلاق مواجهة مصر وبلجيكا-

تصوير – هاني رجب:

تابع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مساء اليوم الاثنين، مع المواطنين فعاليات مباراة المنتخب الوطني أمام بلجيكا في بطولة كأس العالم 2026، عبر شاشة عرض عملاقة وفرتها المحافظة بمركز شباب المعادي الجديدة بشارع الجزائر بحي البساتين.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على دعم الأنشطة والفعاليات التي تسهم في إدخال البهجة على المواطنين، وتعزيز الروح الرياضية وترسيخ قيم التواصل المجتمعي بين مختلف الفئات.

وأوضح أن محافظة القاهرة وفرت أيضًا شاشة عرض عملاقة أخرى بمركز شباب روض الفرج، لاستقبال الجماهير ومتابعة مباريات المنتخب المصري، في إطار إتاحة أماكن مهيأة للمشاهدة الجماعية.

ويذكر أن الفعالية شهدت حضور محافظ القاهرة ونوابه، إلى جانب النائب علي عبد الونيس، والنائب إسلام أكمل قرطام، والمستشار محمود فوزي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية.

وشارك في الحدث أيضًا شباب وأهالي منطقتي المعادي والبساتين، في أجواء عكست حرص الحضور على دعم الفعاليات المجتمعية وتعزيز التواصل بين القيادات التنفيذية والمواطنين.

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