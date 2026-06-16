أكدت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، فجر اليوم الثلاثاء، سماع دوي 3 انفجارات في جنوب قشم ومضيق هرمز.

نقلت وكالة أنباء "مهر" عن مصادر محلية: أن دوي الانفجارات سمع في المناطق الجنوبية من جزيرة قشم ومضيق هرمز.

وذكرت أن الانفجارين الأولين وقعا في وقت متأخر من مساء الاثنين 15 يونيو، بينما وقع الانفجار الثالث فجر الثلاثاء 16 يونيو.

وأوضحت أن تحقيقات الوكالة تشير إلى أن هذه الانفجارات وقعت في مضيق هرمز.

وبينت أنه واستنادا إلى التقارير الأولية، فمن المرجح أنها نُفذت لإدارة حركة المرور في المضيق.

ولم ترد أي مؤسسة رسمية بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني أو المؤسسات المحلية، على تفاصيل هذا الحدث، وفقا لروسيا اليوم.