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أكد حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر، رضاه عن نتيجة التعادل أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً جيدًا ونجح في الخروج بنقطة مهمة أمام أحد أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة.

وشارك حمزة في مباراة مصر وبلجيكا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه كونه أصغر لاعب مصري وعربي يشارك في المونديال.

وقال حمزة عبد الكريم في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب قوي بحجم بلجيكا، وأعتقد أننا استحقينا الخروج بنتيجة إيجابية. الحصول على نقطة في بداية المشوار أمر مهم بالنسبة لنا ويمنحنا دفعة معنوية كبيرة لما هو قادم".

وأضاف: "الأجواء في كأس العالم رائعة للغاية، والجميع داخل المنتخب يستمتع بالمشاركة في هذه البطولة الكبيرة، لكن تركيزنا الآن منصب بالكامل على المباراة المقبلة".

وتابع لاعب منتخب مصر: "نثق في إمكانياتنا ونعرف جيدًا أننا نمتلك فريقًا جيدًا قادرًا على المنافسة. ما زالت أمامنا مباريات مهمة وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا خلالها".

وعن المواجهة المقبلة، قال حمزة عبد الكريم: "لا يمكن أن نصف أي مباراة بأنها سهلة أو صعبة في كأس العالم، فجميع المنتخبات تمتلك الجودة والطموح. الأهم بالنسبة لنا هو الاستعداد بشكل جيد والتركيز على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث".

واختتم تصريحاته قائلًا: "سنواصل العمل بنفس الروح والتركيز، وهدفنا أن نحقق نتائج إيجابية تساعدنا على الوصول إلى الدور المقبل وإسعاد الجماهير المصرية".

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