استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأحد، السفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر الشريف وجيبوتي.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر الشريف بجيبوتي، وحرصه على دعم أبنائها علميًا ودعويًا، موضحًا أن عدد الطلاب الجيبوتيين الدارسين بالأزهر يبلغ نحو 280 طالبًا، منهم 188 في مراحل التعليم قبل الجامعي و91 بجامعة الأزهر، إضافة إلى تخصيص 15 منحة دراسية سنويًا لأبناء جيبوتي.

كما أشار إلى أن الأزهر يوفد خمسة مبعوثين للتعليم قبل الجامعي في جيبوتي، وتسعة أساتذة من جامعة الأزهر للتدريس بمعهد الوسطية، مؤكدًا استعداد الأزهر لافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية في جيبوتي لخدمة أبناء المجتمع الجيبوتي وتعزيز تعلم لغة القرآن الكريم.

من جانبه، أعرب سفير جيبوتي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقدير بلاده الكبير للأزهر الشريف ولدوره في نشر الفكر الوسطي، مثمنًا جهود البعثة الأزهرية والمنح الدراسية المقدمة للطلاب الجيبوتيين، ومؤكدًا تمسك بلاده بالمنهج الأزهري، مضيفا أن معهد الوسطية في جيبوتي يعد منارة علمية مهمة في البلاد، وأن طلاب بلاده يحلمون بالالتحاق بالأزهر الشريف والاستفادة من علومه ومنهجه المعتدل. عرض أقل