إعلان

الطيب يؤكد استعداد الأزهر لتعزيز الدعم العلمي والدعوي لأبناء جيبوتي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:29 م 14/06/2026

شيخ الأزهر يستقبل سفير جيبوتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأحد، السفير أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر الشريف وجيبوتي.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر الشريف بجيبوتي، وحرصه على دعم أبنائها علميًا ودعويًا، موضحًا أن عدد الطلاب الجيبوتيين الدارسين بالأزهر يبلغ نحو 280 طالبًا، منهم 188 في مراحل التعليم قبل الجامعي و91 بجامعة الأزهر، إضافة إلى تخصيص 15 منحة دراسية سنويًا لأبناء جيبوتي.

كما أشار إلى أن الأزهر يوفد خمسة مبعوثين للتعليم قبل الجامعي في جيبوتي، وتسعة أساتذة من جامعة الأزهر للتدريس بمعهد الوسطية، مؤكدًا استعداد الأزهر لافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية في جيبوتي لخدمة أبناء المجتمع الجيبوتي وتعزيز تعلم لغة القرآن الكريم.

من جانبه، أعرب سفير جيبوتي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقدير بلاده الكبير للأزهر الشريف ولدوره في نشر الفكر الوسطي، مثمنًا جهود البعثة الأزهرية والمنح الدراسية المقدمة للطلاب الجيبوتيين، ومؤكدًا تمسك بلاده بالمنهج الأزهري، مضيفا أن معهد الوسطية في جيبوتي يعد منارة علمية مهمة في البلاد، وأن طلاب بلاده يحلمون بالالتحاق بالأزهر الشريف والاستفادة من علومه ومنهجه المعتدل. عرض أقل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شيخ الأزهر جيبوتي سفير جيبوتي بالقاهرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
علاقات

فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية" بالأزهر فور اعتمادها
الأزهر

خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية" بالأزهر فور اعتمادها
فيديو| موقف إنساني لـ جورج وسوف مع معجب في فرنسا.. تعرف على التفاصيل
زووم

فيديو| موقف إنساني لـ جورج وسوف مع معجب في فرنسا.. تعرف على التفاصيل
"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
زووم

"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. إيران تكشف بنود مسودة الاتفاق
شئون عربية و دولية

الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. إيران تكشف بنود مسودة الاتفاق

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟