أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" عن حزمة واسعة من الجهود لدعم جاهزية محافظة المنيا، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، أن الوصول إلى مرحلة التشغيل التجريبي في المنيا جاء نتيجة عمل مؤسسي مكثف، شاركت فيه الهيئة بالتعاون مع مختلف شركاء القطاع الصحي، من خلال برامج للتأهيل والتدريب والدعم الفني، إلى جانب تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى المعتمدة دولياً.

وأوضح في بيان، أن الهيئة شاركت منذ المراحل الأولى في تقييم جاهزية المنشآت الصحية بالمحافظة، بهدف تمكينها من استيفاء متطلبات الاعتماد، بما يضمن تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وأماناً واستدامة.

وكشف رئيس الهيئة أن محافظة المنيا حققت تقدماً ملحوظاً، حيث حصلت 29 منشأة صحية على الاعتماد أو الاعتماد المبدئي وفق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والمعترف بها من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، وتشمل هذه المنشآت مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، ومستشفيات جامعية، ووحدات طب أسرة، ومنشآت خاصة.

وفي إطار دعم الاستعدادات التشغيلية، نفذت "جهار" 48 زيارة دعم فني للمنشآت الصحية بالمحافظة، لمساعدتها على استيفاء متطلبات الاعتماد، إلى جانب مراجعة واعتماد 20 مشروعاً للتصميم الصحي الآمن، بما يضمن بيئات علاجية مطابقة لأفضل المعايير الدولية.

كما أولت الهيئة اهتماماً ببناء القدرات البشرية، عبر تنفيذ 18 برنامجاً تدريبياً استفاد منها 4723 من العاملين بالقطاع الصحي بالمنيا، إلى جانب تسجيل 6185 من أعضاء المهن الطبية على المنظومة الإلكترونية للهيئة، بما يعزز جاهزية الكوادر لاستدامة تطبيق معايير الجودة.

وفي السياق ذاته، نفذت الهيئة 38 زيارة رقابية فنية وإكلينيكية وإدارية، لمتابعة الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية، وضمان استمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واعتبر الدكتور أحمد طه أن المنيا تمثل نموذجاً محورياً في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، نظراً لكثافتها السكانية واتساعها الجغرافي، مشيراً إلى أن نجاح التشغيل التجريبي بها يعكس قدرة الدولة على التوسع في تطبيق المنظومة بالمحافظات الكبرى.

وأكد استمرار التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لاستكمال تأهيل المزيد من المنشآت الصحية، بما يضمن توسيع نطاق الخدمات وتحقيق استدامة الجودة، مشدداً على أن الاعتماد والجودة أصبحا ركيزة أساسية لضمان خدمة صحية آمنة وفعالة وفق رؤية "الجمهورية الجديدة".