كشف مصدر مُطلع، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وافق خلال اجتماعه الأخير على التقدم باعتذار إلى رئيس مجلس الوزراء عن عدم استكمال مهامه خلال الفترة القليلة المتبقية من عمر الدورة الحالية والتي استمرت 4 سنوات للمجلس وتنتهي مع بداية عام 2027.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن "قرار الاستقالة يأتي في ضوء التوسع المنتظر لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الثانية وما بعدها، بما يتطلب تحقيق استقرار استراتيجي للهيئة لتسهيل اضطلاعها بالدور المرجو منها ولإتاحة الفرصة لتشكيل مجلس إدارة جديد لاستكمال مسيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل".

وأشار المصدر إلى أن "الاعتذار تم رفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية الحاكمة لعمل الهيئة".

وشدد على أن "الأجهزة التنفيذية بالهيئة تواصل أداء مهامها بشكل كامل، دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات تطبيق المنظومة، لحين صدور القرارات المنظمة للمرحلة المقبلة".