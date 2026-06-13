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وزير الصحة يتفقد مستشفيي الكبد والجهاز الهضمي والثلاثي الجامعيين بالمنيا -(صور)

كتب : أحمد جمعة

06:18 م 13/06/2026
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  • عرض 12 صورة
    وزير الصحة يتفقد مستشفيي الكبد والجهاز الهضمي (4)
  • عرض 12 صورة
    وزير الصحة يتفقد مستشفيي الكبد والجهاز الهضمي (3)
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    وزير الصحة يتفقد مستشفيي الكبد والجهاز الهضمي (5)
  • عرض 12 صورة
    وزير الصحة يتفقد مستشفيي الكبد والجهاز الهضمي (6)
  • عرض 12 صورة
    وزير الصحة يتفقد مستشفيي الكبد والجهاز الهضمي (7)
  • عرض 12 صورة
    وزير الصحة يتفقد مستشفيي الكبد والجهاز الهضمي (8)
  • عرض 12 صورة
    وزير الصحة يتفقد مستشفيي الكبد والجهاز الهضمي (2)
  • عرض 12 صورة
    وزير الصحة يتفقد مستشفيي الكبد والجهاز الهضمي (10)
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    وزير الصحة يتفقد مستشفيي الكبد والجهاز الهضمي (11)
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    وزير الصحة يتفقد مستشفيي الكبد والجهاز الهضمي (12)
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    وزير الصحة يتفقد مستشفيي الكبد والجهاز الهضمي (9)

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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مستشفيي الكبد والجهاز الهضمي والثلاثي الجامعيين بمحافظة المنيا، وذلك ضمن جولته لتدشين بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والوقوف على جاهزية المنشآت الطبية بالمحافظة.

رافق الوزير خلال جولته اليوم السبت، اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام الدين صادق رئيس جامعة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل جولته بتفقد نقطة تسجيل المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي، موجهاً ببحث إمكانية إطلاق مسابقة لتحفيز المنشآت على زيادة معدلات التسجيل، مع تكريم المنشأة الأعلى تحقيقاً لهذه المعدلات.

وقال "عبدالغفار"، إن الوزير تفقد عددًا من الأقسام المتخصصة بالمستشفى، ومنها وحدة حركية الجهاز الهضمي، ووحدة المناظير، ووحدة زراعة الكبد، حيث اطلع على التجهيزات الطبية الحديثة وآليات تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى.

وفي مستشفى الثلاثي الجامعي، استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول الإمكانات التشغيلية للمستشفى، الذي يبلغ سعته السريرية 1900 سرير، ويستقبل نحو 3500 متردد يومياً، ويقدم ما يقرب من مليوني خدمة طبية سنوياً، في إطار تعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

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وزير الصحة التأمين الصحي الشامل محافظة المنيا

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